Блокировка морских путей приведет к нехватке продовольствия

Из-за блокирования морских путей экспорта уже через два-три месяца мир столкнется с острым кризисом в сельском хозяйстве и дефицитом продовольствия. Под ударом окажутся страны Африки, Азии и Ближнего Востока, куда Украина традиционно поставляет миллионы тонн продукции, что заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что мир слишком сосредоточен на российском дизельном топливе, забывая о критической важности украинского зерна. По его словам, доля российского дизельного топлива на мировом рынке составляет всего 2,2%, что делает влияние страны-агрессора на глобальную энергетику крайне незначительным.

Все говорят о дизельном топливе, но все забывают о зерне. А сейчас морские пути заблокированы, и Соединенные Штаты этого не ощущают,

– подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Путин стремится к диалогу на условиях уступок, но Украина не будет унижать себя и будет действовать как независимое государство.

Какие решения принимались ранее и что предшествовало кризису

Ситуация с экспортом остается крайне напряженной из-за постоянных российских атак на портовую инфраструктуру. Как уже сообщалось ранее, из-за парализованного главного канала экспорта Украина может недополучить как минимум 8 миллиардов долларов до лета 2027 года.

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Альтернативные сухопутные маршруты не способны покрыть морские объемы, а европейские партнеры не спешат идти навстречу: недавно Польша и Румыния отказались увеличить транзит украинской агропродукции, сославшись на защиту интересов собственных фермеров.

Обратите внимание! Если морская блокада продлится, к концу года в Украине может остаться заблокированным до 35 миллионов тонн зерна, что оставит отечественных аграриев без средств для следующей посевной кампании.