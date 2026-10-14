Каковы реальные показатели украинской торговли

За первые девять месяцев 2026 года Украина закупила за рубежом товаров на сумму более 75,1 миллиарда долларов, тогда как экспортировала лишь на 29,6 миллиарда. Львиная доля ввезенного – это облагаемый налогом импорт, который приносит крайне важные средства в государственный бюджет, о чем сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Наша экономика прочно "подсела" на товары из Китая – оттуда импортировали продукции почти на 22,6 миллиарда долларов. В тройку главных поставщиков также вошли Польша (более 7,1 миллиарда) и Германия (более 4,9 миллиарда). В то же время украинский бизнес больше всего зарабатывает на рынках Польши, Турции и Германии, куда в совокупности было продано товаров почти на 8 миллиардов долларов.

На что украинцы тратят больше всего

Более 73% всех расходов на импорт приходится на три ключевые категории, без которых невозможно функционирование страны. Больше всего денег ушло на машины, оборудование и транспорт – почти 34,4 миллиарда долларов. На втором месте – топливно-энергетические товары (более 10,8 миллиарда), которые обеспечивают нас светом и теплом, а замыкает тройку продукция химической промышленности (более 10 миллиардов).

Обратите внимание! Для рядового украинца эти цифры означают две вещи: стабильность цен на заправках и наличие у государства средств на социальные выплаты. Только от растаможивания топлива бюджет получил более 224,9 миллиарда гривен, а в целом налоговая нагрузка на каждый килограмм импорта составляет 0,62 доллара. Эти таможенные платежи являются одним из главных источников пополнения казны, из которой финансируются пенсии и зарплаты бюджетникам.

Традиционно главным кормильцем Украины остается аграрный сектор. В структуре экспорта продовольственные товары принесли почти 17 миллиардов долларов. Металлургия и машиностроение, хотя и работают в чрезвычайно сложных условиях, но смогли сгенерировать 2,9 и 2,7 миллиарда долларов соответственно. Кроме того, даже с экспорта государство взимает вывозную пошлину – за этот период бюджет пополнился почти на 1,5 миллиарда гривен.

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Ранее мы писали, что из-за блокирования морских путей экспорта уже через два-три месяца мир столкнется с острым кризисом в сельском хозяйстве и дефицитом продовольствия. Под ударом окажутся страны Африки, Азии и Ближнего Востока, куда Украина традиционно поставляет миллионы тонн продукции, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский.