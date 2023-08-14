Кому из военных вернули доплату в 30 тысяч гривен
14 августа 2023, 17:20Читати новину українською
Источник:Кабмин
Ранее правительство забрало надбавки у военных, в том числе и 30 тысяч гривен. Однако теперь выплаты возвращаются. Кто сможет получить эти премии, рассказываем дальше.
Кому вернут премию 30 тысяч гривен
Правительство вернуло выплаты 30 тысяч гривен некоторым военным. Также надбавки будут получать курсанты, раненые бойцы, инструкторы и срочники.
Читайте также Курсантам военных вузов будут платить: для каких еще служащих могут измениться выплаты
Согласно новым распоряжениям премия 30 тысяч гривен предусматривается для:
- Рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро.
- Полицейские.
- Военнослужащих, выполняющих задачи защиты населения.
Какие еще надбавки для военных вернули
100 тысяч гривен премии будут:
- Военные, находящиеся в плену, заложниках или на нейтральной территории, без вести пропали.
- Ранены, находящиеся на реабилитации, в том числе и за рубежом.
- Погибшие в результате военных действий (выплату получает семья).
- Работники ГСЧС и полиции, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или в обеспечении.
- Рядовой и начальствующий состав территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются непосредственно Главнокомандующим ВСУ для выполнения боевых задач.
На 50 тысяч гривен доплат имеют право:
- Военные, ведущие оборону на расстоянии с линией столкновения (выполняют дистанционное управление).
Также надбавки изменятся для:
- Военные, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией, ограниченно пригодными или непригодными к военной службе, после нахождения в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев. До конца своего пребывания они будут ежемесячно получать – 20 100 гривен.
- Срочники – 6 000 гривен.
- Курсанты – 2 350 гривен.