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5 ноября, 11:33
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Правительство передаст Киеву и общинам 31 генератор для стабильной работы водоканалов

Вероника Соцкова

Кабинет министров передаст Киеву 10 дополнительных генераторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу водоканала во время обесточиваний. Еще 21 генератор получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Зачем Киеву передают генераторы?

По его словам, резервные источники питания должны помочь водоканалам и системам водоотведения работать даже в случае российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Крайне важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания, 
– подчеркнул премьер.

Корецкий также призвал местные власти как можно быстрее установить и подключить генераторы после их получения.

Напомним, 3 ноября в Киеве из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру возникли перебои с водоснабжением. Тогда в столице и области ввели экстренные отключения электроэнергии после повреждения регионального энергоузла.

Из-за отключения электроэнергии на основных объектах "Киевводоканала" в домах горожан может пропасть вода. В КГГА пояснили, что даже после возобновления электроснабжения для запуска оборудования, наполнения сетей и стабилизации давления потребуется дополнительное время.

Если вода не будет поступать в течение длительного времени, киевляне могут воспользоваться городскими бюветами, расположение которых можно найти на интерактивной карте. Городские службы и энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения объектов водоканала.

В то же время российские атаки затруднили работу электротранспорта, в частности трамваев и троллейбусов. По данным "Укрэнерго", в течение предыдущих суток враг более 20 раз атаковал энергетические объекты, поэтому в ряде регионов, в частности в Киеве, пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.