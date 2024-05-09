Имеют ли пенсионеры право на бесплатный проезд в Украине

Пенсионеров интересует вопрос, могут ли они получить льготы и некоторые услуги бесплатно, в том числе на проезд. И это возможно, однако в ряде случаев.

Когда пенсионер может не платить за проезд

Пенсионеры имеют возможность воспользоваться бесплатным проездом в городском наземном транспорте, за исключением такси. Также они имеют право на бесплатную поездку пригородным железнодорожным транспортом.

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Однако пенсионерам стоит быть внимательными, ведь для подтверждения такого права у лица должно быть при себе пенсионное удостоверение.

Какие еще льготы доступны для пенсионеров? Пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты за ЖКУ, если пенсионер проживает в сельской местности и имеет определенный вид деятельности (культурная, медицинская и образовательная отрасль). Также предусмотрена бесплатная юридическая помощь, или с большой скидкой и субсидии на оплату ЖКУ.

Что известно о субсидии для пенсионеров

Субсидия предоставляется пенсионерам, учитывая их доход и индивидуальные обстоятельства. При этом, во внимание принимается то, или пенсионер зарегистрирован в жилом помещении один, или он является членом семьи, которая имеет прописку по указанному адресу.

На назначение субсидии влияет только статус тех лиц, которые фактически проживают в указанном месте

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. На эту сумму влияет также время года: