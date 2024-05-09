Коли пенсіонер може не платити за проїзд

Пенсіонери мають можливість скористатися безкоштовним проїздом у міському наземному транспорті, за винятком таксі. Також вони мають право на безоплатну поїздку приміським залізничним транспортом.

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Однак пенсіонерам варто бути уважними, адже для підтвердження такого права в особи має бути наявне при собі пенсійне посвідчення.

Які ще пільги доступні для пенсіонерів? Пенсіонери мають право на звільнення від сплати за ЖКП, якщо пенсіонер проживає у сільській місцевості й має певний вид діяльності (культурна, медична та освітня галузь). Також передбачена безоплатна юридична допомога, або ж з великою знижкою та субсидії на сплату ЖКП.

Що відомо про субсидію для пенсіонерів

Субсидія надається пенсіонерам, зважаючи на їхній дохід та індивідуальні обставини. При цьому, до уваги береться те, чи пенсіонер зареєстрований у житловому приміщенні один, чи він є членом родини, яка має прописку за вказаною адресою.

Зауважте! На призначення субсидії впливає лише статус тих осіб, які фактично проживають у вказаному місці.

Розмір субсидії розраховується індивідуально. На цю суму впливає також пора року: