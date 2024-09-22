Кто и почему временно не имеет права на пенсию

Не все украинцы имеют право на пенсионные выплаты. Для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь определенный минимум страхового стажа.

Какие выплаты получают пенсионеры без стажа

Соответственно пенсионеры, которые не имеют страхового стажа – не имеют права на пенсию. Впрочем, они могут рассчитывать на временную помощь от государства в размере 2 361 гривны при достижении 65-летнего возраста, сообщают в Дії.

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Для тех, кто имеет неполный страховой стаж, выплаты начинаются с 63 лет и составляют аналогичную сумму. Чтобы получить такую социальную помощь, необходимо подать документы в местный центр социальной защиты.

Обратите внимание! Орган, отвечающий за назначение социальной помощи или помощи на уход, обязан письменно уведомить заявителя об отказе в предоставлении помощи в течение пяти дней с момента принятия соответствующего решения.

Для получения выплат необходимо подать следующие документы: