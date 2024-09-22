Кто и почему временно не имеет права на пенсию
Источник:Действие
Не все украинцы имеют право на пенсионные выплаты. Для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь определенный минимум страхового стажа.
Какие выплаты получают пенсионеры без стажа
Соответственно пенсионеры, которые не имеют страхового стажа – не имеют права на пенсию. Впрочем, они могут рассчитывать на временную помощь от государства в размере 2 361 гривны при достижении 65-летнего возраста, сообщают в Дії.
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Для тех, кто имеет неполный страховой стаж, выплаты начинаются с 63 лет и составляют аналогичную сумму. Чтобы получить такую социальную помощь, необходимо подать документы в местный центр социальной защиты.
Обратите внимание! Орган, отвечающий за назначение социальной помощи или помощи на уход, обязан письменно уведомить заявителя об отказе в предоставлении помощи в течение пяти дней с момента принятия соответствующего решения.
Для получения выплат необходимо подать следующие документы:
- Заявление по установленной форме.
- Декларация о доходах и имуществе, заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу подачи заявления.
- Копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособных лиц).
- Копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц, которым назначен опекун).
- Копия документа, подтверждающий полномочия представителя учреждения, который выполняет функции опекуна (для недееспособных лиц, которым не назначен опекун).
- Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, удостоверение беженца, лица, которая нуждается в дополнительной защите, или вида на жительство (при необходимости).
- Копия справки о регистрации места жительства.