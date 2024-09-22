Какие выплаты получают пенсионеры без стажа

Соответственно пенсионеры, которые не имеют страхового стажа – не имеют права на пенсию. Впрочем, они могут рассчитывать на временную помощь от государства в размере 2 361 гривны при достижении 65-летнего возраста, сообщают в Дії.

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Для тех, кто имеет неполный страховой стаж, выплаты начинаются с 63 лет и составляют аналогичную сумму. Чтобы получить такую социальную помощь, необходимо подать документы в местный центр социальной защиты.

Обратите внимание! Орган, отвечающий за назначение социальной помощи или помощи на уход, обязан письменно уведомить заявителя об отказе в предоставлении помощи в течение пяти дней с момента принятия соответствующего решения.

Для получения выплат необходимо подать следующие документы: