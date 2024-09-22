Які виплати отримують пенсіонери без стажу

Відповідно пенсіонери, які не мають страхового стажу – не мають права на пенсію. Втім можуть розраховувати на тимчасову допомогу від держави у розмірі 2 361 гривні при досягненні 65-річного віку, повідомляють у Дії.

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Для тих, хто має неповний страховий стаж, виплати починаються з 63 років і становлять аналогічну суму. Щоб отримати таку соціальну допомогу, необхідно подати документи до місцевого центру соціального захисту.

Зверніть увагу! Орган, що відповідає за призначення соціальної допомоги або допомоги на догляд, зобов'язаний письмово повідомити заявника про відмову у наданні допомоги протягом п'яти днів з моменту ухвалення відповідного рішення.

Для отримання виплат необхідно подати такі документи: