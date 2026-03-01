Бесплатный проезд для УБД: кто и когда не имеет права требовать деньги

Законодательство Украины закрепляет за участниками боевых действий право на бесплатный проезд в определенных видах транспорта. В то же время на практике бывают случаи, когда перевозчики отказывают в предоставлении льготы или выдвигают дополнительные требования.

Где УБД могут ездить бесплатно?

Право участников боевых действий на бесплатный и льготный проезд это не жест доброй воли, а четкая норма Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Циквао Стаж более 40 лет: какие льготы и выплаты предусмотрены государством

Она прямо обязывает перевозчиков предоставлять определенные льготы на конкретных маршрутах и в конкретных видах транспорта. В частности, участники боевых действий имеют право не платить за проезд:

во всех видах городского пассажирского транспорта;

в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;

в пригородных поездах и на водном транспорте;

в автобусах пригородных и междугородных маршрутов, независимо от того, куда именно направляется поездка и где проживает ветеран.

При этом, никаких лимитов километров или привязки к области закон не устанавливает. В то же время для поездок на значительные расстояния предусмотрен еще один уровень льгот. УБД могут:

раз в два года бесплатно осуществить поездку туда и обратно железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;

или раз в год воспользоваться 50% скидкой по этим направлениям.

Как воспользоваться УБД правом на бесплатный проезд?

Для межрегиональных поездок нужен "лист талонов", который выдается вместе с удостоверением УБД. При оформлении билета талон передается кассиру вместе с удостоверением, поэтому самостоятельно отрывать его не нужно.

В городском или пригородном транспорте достаточно просто показать удостоверение участника боевых действий. Однако здесь и возникает больше всего конфликтов с частными перевозчиками.

В случае отказа в бесплатном проезде УБД важно сразу зафиксировать:

название перевозчика и контакты;

имя водителя;

номер транспортного средства;

дату, время и маршрут;

сохранить билет;

по возможности также привлечь свидетелей.

После этого подается заявление сразу в три органа в Национальную полицию, в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) и в орган местного самоуправления, который организует маршрут.

Важно! К заявлению прилагают копию удостоверения УБД и билета. За безосновательный отказ в льготной перевозке предусмотрена административная ответственность по статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Какие еще льготы действуют для УБД?