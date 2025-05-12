В Украине ликвидировали подпольное производство сигарет: СМИ пишут о причастности родственников нардепа

Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины и Департамент стратегических расследований Нацполиции разоблачили лиц, организовавших нелегальное производство подакцизных товаров на территории бывшего фермерского хозяйства. Таким образом помещение свиной фермы обустроили специальным оборудованием.

На Киевщине ликвидировали подпольное производство сигарет

Речь идет о линии для производства сигарет и упаковки их в пачки, блоки и пленку, пишет 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Читайте также В Украине выросло количество лицензий на продажу табака и алкоголя, а реализация идет на спад

Мощности полного цикла позволяли изготавливать более 50 тысяч пачек сигарет в день. Сигареты без марок акцизного налога продавали под видом продукции известных брендов,

– говорится в сообщении.

Реализовывали товар в основном на территории Киевской области. Кроме того, их также отправляли покупателям с помощью известного почтового оператора. Его отделение было расположено в километре от нелегального цеха.

Согласно информации, детективы провели 5 неотложных обысков на территории Киева и Киевской области. В результате изъяли:

оборудование;

сырье;

фильтры;

14 ящиков с табаком;

более 100 тысяч пачек сигарет.

Что говорят СМИ? ЭП пишет, что в цехе работали шесть местных жителей Белоцерковского района Киевской области. Производство контролировали родственники депутата Суто Мамояна из партии "Платформа за жизнь и мир". Однако пока нет подтверждения относительно того, был ли Мамоян непосредственно причастен к этому производству.

По информации издания, изготовленный товар продавали через проверенных лиц и Telegram-каналы большими партиями, а дальше это распространялось по мелким торговым точкам. Кроме того, производство имело две собственные фуры, несколько полуприцепов, также арендовало грузовые автомобили.

Обратите внимание! Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка, подакцизных товаров), также устанавливается полный круг лиц, причастных к нелегальной деятельности.