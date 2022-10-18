Страны ЕС не планируют в ближайшее время вводить ограничения цен на газ России, – Bloomberg

ЕС планирует воздержаться от введения предельной цены газа в ближайшей перспективе. Там работают над мерами по смягчению последствий энергетического кризиса.

ЕС не планирует вводить предельную цену на газ

В ЕС планируют предложить меры, которые должны помочь избежать экстремальных скачков цен на энергоносители и использовать общую покупательную способность Союза как рычаг в переговорах с мировыми поставщиками газа.

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Что касается введения граничной цены на газ, то этот пункт отсутствует. В Bloomberg отметили, что причиной этого стали политические разногласия и беспокойство по безопасности поставок.

В проекте говорится, что энергетический кризис может подтолкнуть к рецессии экономическое будущее ЕС, поскольку компании и потребители страдают высокими счетами за электроэнергию и газ.

Пора действовать, чтобы пережить эту зиму и не только. Сложившаяся ситуация вызывает экономические и социальные трудности, стала обузой для граждан и экономики. Рост цены энергоносителей приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности предприятий,

– говорится в проекте документа.

План Еврокомиссии лидеры ЕС обсудят на саммите 20 – 21 октября в Брюсселе.

Также ЕС пытается сбалансировать требования большей части из 27 стран блока по ограничению цен на газ с необходимостью избежать подрыва своего единого рынка или углубления экономических расколов между государствами-членами.

Так, например, как сообщало ранее издание Reuters, Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа, а еще стимулировать энергосбережение.

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Чем успешнее мы будем в энергетике, тем сильнее будет наша экономическая и социальная позиция,

– заметил представитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он добавил, что оградить всех от последствий войны не удастся. Вместе с тем ЕС должен сосредоточиться на поддержке уязвимых домохозяйств и наиболее пострадавших предприятий, чтобы избежать разжигания инфляции.

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