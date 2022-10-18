Страны ЕС не планируют в ближайшее время вводить ограничения цен на газ России, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
ЕС планирует воздержаться от введения предельной цены газа в ближайшей перспективе. Там работают над мерами по смягчению последствий энергетического кризиса.
ЕС не планирует вводить предельную цену на газ
В ЕС планируют предложить меры, которые должны помочь избежать экстремальных скачков цен на энергоносители и использовать общую покупательную способность Союза как рычаг в переговорах с мировыми поставщиками газа.
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Что касается введения граничной цены на газ, то этот пункт отсутствует. В Bloomberg отметили, что причиной этого стали политические разногласия и беспокойство по безопасности поставок.
В проекте говорится, что энергетический кризис может подтолкнуть к рецессии экономическое будущее ЕС, поскольку компании и потребители страдают высокими счетами за электроэнергию и газ.
Пора действовать, чтобы пережить эту зиму и не только. Сложившаяся ситуация вызывает экономические и социальные трудности, стала обузой для граждан и экономики. Рост цены энергоносителей приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности предприятий,
– говорится в проекте документа.
Также ЕС пытается сбалансировать требования большей части из 27 стран блока по ограничению цен на газ с необходимостью избежать подрыва своего единого рынка или углубления экономических расколов между государствами-членами.
Так, например, как сообщало ранее издание Reuters, Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа, а еще стимулировать энергосбережение.
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Чем успешнее мы будем в энергетике, тем сильнее будет наша экономическая и социальная позиция,
– заметил представитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Он добавил, что оградить всех от последствий войны не удастся. Вместе с тем ЕС должен сосредоточиться на поддержке уязвимых домохозяйств и наиболее пострадавших предприятий, чтобы избежать разжигания инфляции.
Сколько российского газа потребляет ЕС
- После полномасштабного вторжения России в Украину объем поставок российского газа в ЕС резко упал с 46% до 9%.
- Такой ход событий стал возможным благодаря увеличению поставок газа из Норвегии и Алжира.
- Россия будет ежегодно терять 100 миллиардов долларов от утраченных продаж газа.