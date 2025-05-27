НКРЭКУ продлил на полгода предельные цены на электроэнергию
- НКРЭКУ продлил действующие предельные цены на электроэнергию на шесть месяцев.
- Предыдущие попытки пересмотра предельных цен не привели к изменениям.
На заседание НКРЭКУ 27 мая были продлены действующие предельные цены. Речь идет о стоимости на внутрисуточном и балансирующем рынке.
Сколько еще будут действовать предельные цены на электроэнергию
Нынешние цены будут действовать еще 6 месяцев. Вступает в силу постановление с 31 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.
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Попытка пересмотреть предельные цены на рынке электроэнергии была осуществлена еще в октябре 2024 года. Однако тогда изменения не приняли.
В то же время в декабре регулятор разрешил отрегулировать прайс-кэпы. Но они так и не были изменены.
Обратите внимание! Комиссия стремится пересмотреть предельные цены, чтобы создать удовлетворительные условия для коммерческого импорта электроэнергии из Европы.
Стоит отметить, что пересмотр прайс-кепов может повлиять на цены для украинцев так:
- цены на электроэнергию для населения не изменятся;
- а вот бизнес может почувствовать подорожание.
Напомним! Предыдущий рост предельных цен произошло с 1 июня 2024 года. Тогда регулятор принял это решение на фоне отключений электроэнергии. Повышение прайс-кэпов повлияло и на рост промышленной инфляции. Она достигла 14% (в месячном выражении).