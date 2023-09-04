ООН предлагает подключить "дочь" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
Источник:Anadolu
Турция и ООН подготовили новые предложения по тому, как можно возобновить "зерновое соглашение". Для этого предлагается подключить дочернюю компанию Россельхозбанка в SWIFT и разблокировать замороженные активы компаний, производящих удобрения в Европе.
Что предлагает Турция и ООН
На совместной конференции между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были подготовлены новые предложения по возобновлению "зернового соглашения".
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В то время как Турция, координируя свои дипломатические усилия с ООН, продолжает реанимировать Черноморскую зерновую инициативу, другие альтернативы этому соглашению создают проблемы с безопасностью и стоимостью.
– говорится в материале.
Среди требований России для возобновления "зернового соглашения" есть следующие пункты:
- повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
- возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей в Россию;
- снятие ограничений на страхование судов и запрет на доступ к портам.
Новый пакет предложений ООН по "зерновому соглашению" предусматривает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и размораживание активов российских компаний, сообщило государственное турецкое агентство Anadolu. Раньше это все тоже "предусматривалось", только так и не заработало,
– добавила представительница МИД России Мария Захаров.
Россия не хочет отпускать иностранные банки
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что российское правительство не позволит так просто выйти иностранным банкам с рынка страны.
Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.
– сказал он.
Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:
- Райффайзен банк;
- "ЮниКредит";
- Ситибанк.
Однако политик подчеркнул, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов.