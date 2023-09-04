ООН предлагает подключить "дочь" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний

Турция и ООН подготовили новые предложения по тому, как можно возобновить "зерновое соглашение". Для этого предлагается подключить дочернюю компанию Россельхозбанка в SWIFT и разблокировать замороженные активы компаний, производящих удобрения в Европе.

Что предлагает Турция и ООН

На совместной конференции между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были подготовлены новые предложения по возобновлению "зернового соглашения".

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В то время как Турция, координируя свои дипломатические усилия с ООН, продолжает реанимировать Черноморскую зерновую инициативу, другие альтернативы этому соглашению создают проблемы с безопасностью и стоимостью.

– говорится в материале.

Среди требований России для возобновления "зернового соглашения" есть следующие пункты:

повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT;

возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей в Россию;

снятие ограничений на страхование судов и запрет на доступ к портам.

Новый пакет предложений ООН по "зерновому соглашению" предусматривает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и размораживание активов российских компаний, сообщило государственное турецкое агентство Anadolu. Раньше это все тоже "предусматривалось", только так и не заработало,

– добавила представительница МИД России Мария Захаров.

Россия не хочет отпускать иностранные банки

Еще 13 июля Reuters писало о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Владимиру Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что российское правительство не позволит так просто выйти иностранным банкам с рынка страны.

Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.

– сказал он.

Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:

Райффайзен банк;

"ЮниКредит";

Ситибанк.

Однако политик подчеркнул, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов.