Программа о расширенном финансировании: чего достигла Украина в соглашении с МВФ
В Нацбанке сообщили, что между МВФ и украинскими властями достигнуто соглашение. Речь идет о третьем пересмотре программы о расширенном финансировании.
Соглашение между МВФ и Украиной
В Нацбанке сообщили, что сотрудники МВФ и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по третьему пересмотру программы EFF.
Читайте также 1,5 миллиарда долларов экстренной помощи: ЕС собирает средства для Украины
Это соглашение подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели,
– отметил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.
Впрочем, Совет исполнительных директоров МВФ все же рассмотрит вопрос о предоставлении Украине транша. Речь идет о сумме в сумме 663,9 миллиона специальных прав заимствований – это около 880 миллионов долларов в эквиваленте.
- МВФ повысил оценку роста ВВП Украины по итогам 2023 года – с 4,5% до 5%,
- Однако война продолжается, а также происходит задержка внешнего финансирования, поэтому в 2024 году прогнозируется, что рост украинской экономики замедлится – до 3 – 4%.
Что будет с валютным рынком
Ожидается, что валютный рынок Украины останется устойчивым после введения режима управляемой гибкости в 2023 году.
Важной задачей в направлении валютно-курсовой политики будет оставаться смягчение валютных ограничений. В то же время каждый шаг в этом направлении будет осуществляться взвешенно и постепенно, в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию,
– объясняет Нацбанк.
На чем должна сосредоточиться больше всего украинская власть:
- на обеспечении поступлений в бюджет,
- мобилизации финансирования на внутреннем долговом рынке,
- на приоритезации расходов правительства и избежании мероприятий, негативно влияющих на доходную базу бюджета.