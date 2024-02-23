Соглашение между МВФ и Украиной

В Нацбанке сообщили, что сотрудники МВФ и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по третьему пересмотру программы EFF.

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Это соглашение подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели,

– отметил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.

Обратите внимание, что Украина выполнила все условия по соглашению, кроме одного – о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ.

Впрочем, Совет исполнительных директоров МВФ все же рассмотрит вопрос о предоставлении Украине транша. Речь идет о сумме в сумме 663,9 миллиона специальных прав заимствований – это около 880 миллионов долларов в эквиваленте.

МВФ повысил оценку роста ВВП Украины по итогам 2023 года – с 4,5% до 5%,

Однако война продолжается, а также происходит задержка внешнего финансирования, поэтому в 2024 году прогнозируется, что рост украинской экономики замедлится – до 3 – 4%.

Напоминаем, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 31 марта 2023 года утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины. Программа реализуется в два этапа: военный и послевоенный. Кроме того, она предусматривает доступ к кредитным средствам от МВФ в размере 11,6 миллиарда СПЗ (эквивалент 15,6 миллиарда долларов США).

Что будет с валютным рынком

Ожидается, что валютный рынок Украины останется устойчивым после введения режима управляемой гибкости в 2023 году.

Важной задачей в направлении валютно-курсовой политики будет оставаться смягчение валютных ограничений. В то же время каждый шаг в этом направлении будет осуществляться взвешенно и постепенно, в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию,

– объясняет Нацбанк.

На чем должна сосредоточиться больше всего украинская власть: