Угода між МВФ та Україною
В Нацбанку повідомили, що співробітники МВФ й українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо третього перегляду програми EFF.
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Ця угода підлягає схваленню Радою виконавчих директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями,
– зауважив керівник місії МВФ Гевін Грей.
Втім Рада виконавчих директорів МВФ все ж таки розгляне питання щодо надання Україні траншу. Йдеться про суму у сумі 663,9 мільйона спеціальних прав запозичень – це близько 880 мільйонів доларів в еквіваленті.
- МВФ підвищив оцінку зростання ВВП України за підсумками 2023 року – з 4,5% до 5%,
- Однак війна триває, а також відбувається затримка зовнішнього фінансування, тому у 2024 році прогнозується, що зростання української економіки сповільниться – до 3 – 4%.
Що буде з валютним ринком
Очікується, що валютний ринок України залишиться стійким після введення режиму керованої гнучкості у 2023 році.
Важливим завданням у напрямі валютно-курсової політики залишатиметься пом'якшення валютних обмежень. Водночас кожен крок у цьому напрямі здійснюватиметься зважено та поступово, відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування,
– пояснює Нацбанк.
На чому має зосередитися найбільше українська влада:
- на забезпеченні надходжень до бюджету,
- мобілізації фінансування на внутрішньому борговому ринку,
- на пріоритезації видатків уряду та уникання заходів, що негативно впливають на дохідну базу бюджету.