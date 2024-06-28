Услуги изменились: Нафтогаз предупредил потребителей
Источник:Нафтогаз
Нафтогаз предупредил своих потребителей, что его услуги станут еще доступнее для граждан. В частности те, кто пользуются услугами финансовых операторов, смогут легче воспользоваться функционалом Нафтогаза.
Какие возможности получили клиенты Нафтогаза
Компания сообщила, что ее клиенты теперь имеют возможность:
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- изменить владельца лицевого счета;
- получить акт сверки;
- ознакомиться со счетом на оплату;
- актуализировать свои данные.
Все указанные выше услуги можно получить в частности через сеть наших партнеров,
– написали в компании.
Нафтогаз ввел упрощенный процесс для потребителей, что позволяет им осуществлять необходимые транзакции в выбранном ими отделении банка, отделении Новой почты или терминале самообслуживания. Компания ожидает, что эта инициатива сэкономит потребителям время и усилия.
О каких финансовых учреждениях идет речь
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- ПУМБ;
- Новая Почта;
- EasyPay;
- City24.
Тарифы на газ
Более 90% украинцев пользуются услугами поставщика Нафтогаз. Его тариф составляет – 7,96 гривны за кубометр.
Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась в течение двух последних сезонов. Сейчас она в зависимости от регулятора такая: