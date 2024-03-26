Без паники: что делать, если перестали начислять пенсию

В Украине некоторые граждане могут потерять часть пенсионных выплат. Однако, этого можно избежать, если вовремя обратиться в ПФУ.

Почему могут не начислять пенсию

Пенсию могут перестать начислять из-за несвоевременного уведомления пенсионером органов ПФУ о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

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Чтобы избежать такой ситуации, те, кто получают пенсионные выплаты от государства и планируют работать дальше или заниматься предпринимательской деятельностью, должны вовремя сообщить об этом ПФУ.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней.

Это можно сделать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет вебпортала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Что будет, если не уведомить ПФУ

В случае неуведомления пенсионером о трудоустройстве, работники пенсионной службы все равно обнаружат это во время сверки данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

При этом, сумма излишне выплаченных пенсионных средств будет зафиксирована.

Кто еще может потерять выплаты

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионным фондом принимается решение об удержании из пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, приобретенный до 24 февраля 2022 года, должны до 31 марта этого года пройти идентификацию. Если этого не сделать, то можно потерять свои пенсионные выплаты.

В ПФУ также сообщили, что существует несколько способов, как можно пройти идентификацию. Пенсионер может: