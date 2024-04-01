Почему могут перестать начислять пенсию: что нужно знать всем украинцам

Украинцы могут потери часть пенсионных выплат по различным причинам. Однако, своевременное обращение в Пенсионный фонд позволяет сохранить пенсию и обеспечить финансовую стабильность для пенсионеров.

Почему могут прекратить выплаты

Чтобы избежать прекращения выплат, те, кто получают пенсию и планируют работать или заниматься предпринимательской деятельностью – должны вовремя сообщить об этом ПФУ. В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионный Фонд в течение 10 дней.

Читайте также: 118 миллионов долларов от Японии для Украины: на что потратят средства

Ведь из-за несвоевременного уведомления пенсионером о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью – часть пенсии могут перестать начислять.

Уведомить ПФУ можно путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В случае не уведомления пенсионером о трудоустройстве, работники пенсионной службы все равно обнаружат нарушения при сверке данных с государственными реестрами. При этом, сумма излишне выплаченных пенсионных средств будет зафиксирована.

Как выйти на пенсию в 2024 году

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионным фондом принимается решение об удержании из пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

Украинцы могут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на отдых зависит от наработанного стажа в течение жизни.

Итак, в 2024 году требования к стажу следующие:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Пенсионеры, которые не наработали страхового стажа до 65 лет, будут получать финансовую помощь от государства.