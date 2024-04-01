Почему могут перестать начислять пенсию: что нужно знать всем украинцам
Источник:ПФУ
Украинцы могут потери часть пенсионных выплат по различным причинам. Однако, своевременное обращение в Пенсионный фонд позволяет сохранить пенсию и обеспечить финансовую стабильность для пенсионеров.
Почему могут прекратить выплаты
Чтобы избежать прекращения выплат, те, кто получают пенсию и планируют работать или заниматься предпринимательской деятельностью – должны вовремя сообщить об этом ПФУ. В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионный Фонд в течение 10 дней.
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Ведь из-за несвоевременного уведомления пенсионером о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью – часть пенсии могут перестать начислять.Обратите внимание! Уведомить ПФУ можно путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
В случае не уведомления пенсионером о трудоустройстве, работники пенсионной службы все равно обнаружат нарушения при сверке данных с государственными реестрами. При этом, сумма излишне выплаченных пенсионных средств будет зафиксирована.Обратите внимание! В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионным фондом принимается решение об удержании из пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.
Как выйти на пенсию в 2024 году
Украинцы могут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на отдых зависит от наработанного стажа в течение жизни.
Итак, в 2024 году требования к стажу следующие:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.