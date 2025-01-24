При каких обстоятельствах украинцам могут прекратить выплачивать пенсии

В Украине выплату пенсии могут прекратить по решению территориальных органов Пенсионного фонда. Также прекращение предоставления выплат возможно по решению суда.

Почему украинцам могут прекратить выплачивать пенсию

Это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Так прекратить выплату пенсии могут по следующим причинам:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах, соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройства лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, которая дает право на такую пенсию, окончания срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца).

Как осуществляется возобновление выплаты

Возобновление пенсионной выплаты в Украине осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после:

выяснения обстоятельств;

наличия условий для возобновления ее выплаты.

Выплата пенсии возобновляется при личном обращении в любой сервисный центр ПФУ на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и подачей соответствующего заявления.

В то же время для граждан, проживающих за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправлять заявление о восстановлении пенсии и необходимые для этого документы по почте,

– сообщили на сайте ПФУ.

Важно! В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых было установлено и или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.