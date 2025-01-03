Слова Фицо оказались напрасными: что происходит в ЕС из-за прекращения поставок российского газа

Решение Украины не продлевать соглашение с Россией по российскому газу не привело к катастрофе. А именно так ситуацию пытался подать словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Какова сейчас ситуация в Европе

Так запугивания представителя Словакии провалились, пишет 24 канал со ссылкой на Politico.

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Попытка политика продолжить покупку газа у Кремля провалилась. А это повлекло "все более истерические предупреждения об энергетическом кризисе в Центральной Европе". Однако, как отметили в материале, они имеют вид пустых слов.

В частности Роберт Фицо считает, что окончание срока действия соглашения о транзите российского топлива по украинской территории, "будет иметь радикальные последствия для всех нас в ЕС".

Он даже пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Киев за отказ пересмотреть соглашение с Москвой, объединившись с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но несмотря на это, через несколько дней после прекращения поставок газа, прогнозы о его нехватке оказались ошибочными. В то же время цены на газ не стали высокими.

Что говорят эксперты

Статистика Gas Infrastructure Europe свидетельствует, что запасы газа в Словакии заполнены более чем на три четверти. А это выше среднего сезонного показателя.

В частности в Венгрии запасы газа составляют примерно на 68%. Австрия и Чехия также имеют значительные объемы в хранилищах.

Нет никаких проблем с поставками для Словакии или близлежащих стран, таких как Австрия и Чехия. Объем хранилищ относительно высокий по сравнению со спросом, поэтому даже если бы не было альтернативных источников, не возникло бы проблем с поставками,

- сказал ведущий эксперт по газовым рынкам и исполнительный директор компании S&P Global Лоран Русецкас.

Эксперт по энергетике из чешской консалтинговой компании EGÚ Михал Коцурек считает, что влияние на ЕС в целом будет незначительным.

Поэтому скоро станет вполне очевидно, что Словакия хорошо обеспечивается, никаких проблем не возникает и что цены на рынке ЕС падают,

- сказал он.

По словам экономиста GLOBSEC Владимира Воньо, Словакия была хорошо подготовлена к завершению сделки.

Однако нюанс заключается в том, что Фицо лишится доходов, которые Словакия получает от транспортировки российского газа. В частности государственная энергетическая компания SPP потеряет десятки миллионов евро в виде платы за транзит.

Издание пишет, что все более отчаянные попытки Фицо сохранить лазейку для получения прибыли “вбили еще один клин между ним и лидерами ЕС".

Заметьте! То есть в любом случае, "этот гамбит" сжег все рычаги влияния, которые Словакия могла иметь на соседнюю Украину.