Хотя в Кремле уверяют обратное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как повлияет на Россию прекращение транзита газа

Москва и Киев подтвердили, что российский газ прекратил поступление через украинскую территорию утром 1 января, пропагандистские СМИ и российские официальные лица выражали уверенность, что прекращение поставок газа через Украину повредит Европе, но не России.

"Потеря доходов от газа, вероятно, негативно повлияет на российского государственного энергетического оператора "Газпром", который борется с уменьшением доходов от газа из Европы с 2022 года", – говорится в отчете.

Аналитики ссылаются на оценку Bloomberg, согласно которой, "Газпром" потеряет 6 миллиардов долларов доходов от газа в год из-за прекращения его транспортировки. Русская служба BBC отметила, что основным источником дохода "Газпрома" в 2021 году была тогдашняя 45-процентная доля России на европейском газовом рынке.

Впрочем, сейчас у России остался только один путь экспорта газа в Европу – трубопровод "Турецкий поток" в обход Украины через Черное море в Турцию, пока газ страны-агрессора составляет лишь пять процентов европейского рынка.

ВВС отмечает, что Словакия и Австрия – конечные пункты назначения заблокированного российского газа через Украину – полностью удовлетворяют свои энергетические потребности путем альтернативных источников.

Усилия Кремля создать уверенность о прекращении транзита газа через Украину отражают его усилия заставить Европу разрешить транзит российского газа в Европу через газопровод "Северный поток-2" зимой 2021 – 2022 годов, а также обновленную позицию Кремля зимой 2024 – 2025 годов,

– добавляют аналитики.

Отмечается, что подобные действия российских властей имеют целью вытянуть из Европы экономические или дипломатические уступки, подорвать единство внутри Европейского Союза, и создать напряжение между США и ЕС. Напомним, Reuters сообщало, что ЕС подготовился к этому, сократив зависимость от российского газа через альтернативные поставки из Норвегии, Катара и США.