Госслужащие будут получать премии по-новому: как изменятся выплаты

В Украине государственные служащие имеют право на премии за свою работу. Однако вознаграждение работников не может превышать установленные нормы.

Какие премии получают госслужащие

В июне 2025 года правительство внесло изменения в порядок оплаты труда государственных служащих в Украине. В частности, определило новые размеры премий для граждан на госслужбе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам государственной службы.

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По новым нормам, государственные служащие смогут получать премии по результатам оценки их работы:

в течение месяца;

за квартал;

в течение года.

Важно! Однако объем фонда для премий служащих государственного органа должен быть установлен в размере 20% от всего фонда должностных окладов за год и в рамках экономии фонда оплаты труда.

Какой размер премий для госслужащих

Новое положение устанавливает, что премии для государственных служащих не могут быть выше следующих показателей:

для месячной премии – не более 30% от должностного оклада за отработанный за месяц;

для квартальной премии – не более 90% от оклада за соответствующий квартал;

для годовой премии – не более 25% от фонда его годовой заработной платы.

Стоит знать! В фонд заработной платы госслужащего, кроме должностного оклада, также входят надбавка за выслугу лет и за ранг.

Когда платят премии госслужащим

Вознаграждения госслужащим должны выплачивать в определенные сроки:

месячную – не позднее, чем в день начисления заработной платы за этот месяц;

квартальную – не позднее, чем в день выплаты заработной платы за последний месяц квартала;

годовую – не позднее даты выплаты заработной платы за месяц, когда было проведено ежегодное оценивание деятельности работника.

Стоит знать! Годовая премия госслужащим должна быть выплачена не позднее декабря каждого года.