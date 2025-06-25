Госслужащие будут получать премии по-новому: как изменятся выплаты
- Правительство Украины внесло изменения в порядок оплаты труда государственных служащих, установив новые размеры премий.
Фонд премий для служащих государственного органа не может превышать 20% от фонда должностных окладов за год.
В Украине государственные служащие имеют право на премии за свою работу. Однако вознаграждение работников не может превышать установленные нормы.
Какие премии получают госслужащие
В июне 2025 года правительство внесло изменения в порядок оплаты труда государственных служащих в Украине. В частности, определило новые размеры премий для граждан на госслужбе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам государственной службы.
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По новым нормам, государственные служащие смогут получать премии по результатам оценки их работы:
- в течение месяца;
- за квартал;
- в течение года.
Важно! Однако объем фонда для премий служащих государственного органа должен быть установлен в размере 20% от всего фонда должностных окладов за год и в рамках экономии фонда оплаты труда.
Какой размер премий для госслужащих
Новое положение устанавливает, что премии для государственных служащих не могут быть выше следующих показателей:
- для месячной премии – не более 30% от должностного оклада за отработанный за месяц;
- для квартальной премии – не более 90% от оклада за соответствующий квартал;
- для годовой премии – не более 25% от фонда его годовой заработной платы.
Стоит знать! В фонд заработной платы госслужащего, кроме должностного оклада, также входят надбавка за выслугу лет и за ранг.
Когда платят премии госслужащим
Вознаграждения госслужащим должны выплачивать в определенные сроки:
- месячную – не позднее, чем в день начисления заработной платы за этот месяц;
- квартальную – не позднее, чем в день выплаты заработной платы за последний месяц квартала;
- годовую – не позднее даты выплаты заработной платы за месяц, когда было проведено ежегодное оценивание деятельности работника.
Стоит знать! Годовая премия госслужащим должна быть выплачена не позднее декабря каждого года.