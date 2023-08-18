Выплаты для военных: кто может рассчитывать на премию в 50 тысяч гривен
18 августа 2023, 10:57Читати новину українською
Правительство ввело специальные премии для военных. Их сумма разнится в зависимости от должности. Кто может рассчитывать на доплаты в 50 тысяч, рассказываем дальше.
Кто получит премию 50 тысяч гривен
Размер премии для военнослужащего определяется в соответствии с его должностью, родом деятельности, сроком службы. Военные имеют право на выплаты от 2 350 гривен и до 100 тысяч гривен.
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Кому дадут надбавку 50 тысяч гривен:
- руководящий состав НАБУ;
- работники ГСЧС;
- полицейские, осуществляющие оборонную деятельность или выполняющие специальные задания в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.
Какие еще выплаты получают украинские военные
Выплаты 30 тысяч гривен получают:
- служащие ГСЧС;
- полицейские, которые помогают осуществлять обеспечение войск и осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях;
- сотрудники НАБУ;
- военные, осуществляющие специальные задачи по защите страны от россиян.
100 тысяч гривен получают:
- военные, находящиеся в плену или зафиксированные как пропавшие без вести;
- воины, которые проходят реабилитацию и лечение, даже за границей;
- в результате смерти военнослужащего, такую выплату получает его семья.
Дополнительные выплаты для украинских военных:
- курсанты в учебных заведениях военного толка – 2 350 гривен;
- срочники – 6 тысяч гривен;
- инструкторы учебно-тренировочных воинских частей – от 15 до 30 тысяч гривен;
- военные, которых командиры забрали в распоряжение во время лечения – 20 100 гривен