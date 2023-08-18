Выплаты для военных: кто может рассчитывать на премию в 50 тысяч гривен

Правительство ввело специальные премии для военных. Их сумма разнится в зависимости от должности. Кто может рассчитывать на доплаты в 50 тысяч, рассказываем дальше.

Кто получит премию 50 тысяч гривен

Размер премии для военнослужащего определяется в соответствии с его должностью, родом деятельности, сроком службы. Военные имеют право на выплаты от 2 350 гривен и до 100 тысяч гривен.

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Кому дадут надбавку 50 тысяч гривен:

руководящий состав НАБУ;

работники ГСЧС;

полицейские, осуществляющие оборонную деятельность или выполняющие специальные задания в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.

Какие еще выплаты получают украинские военные

На размер выплат напрямую влияют боевые задачи, получаемые военнослужащим от командования. Увеличенные выплаты имеют бойцы, осуществляющие более опасную для жизни и здоровья деятельность.

Выплаты 30 тысяч гривен получают:

служащие ГСЧС;

полицейские, которые помогают осуществлять обеспечение войск и осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях;

сотрудники НАБУ;

военные, осуществляющие специальные задачи по защите страны от россиян.

100 тысяч гривен получают:

военные, находящиеся в плену или зафиксированные как пропавшие без вести;

воины, которые проходят реабилитацию и лечение, даже за границей;

в результате смерти военнослужащего, такую выплату получает его семья.

Дополнительные выплаты для украинских военных: