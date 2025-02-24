Президент Европейской комиссии заявила, что последствия санкций против России впечатляют

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление относительно санкций против России. В частности она рассказала, каким образом они повлияли на страну-агрессора.

Согласно ее словам, ограничения имеют огромное влияние на экономику.

Что касается вопроса санкций: то, что мы видим, что санкции имеют огромное влияние на экономику России. Они привели к огромной инфляции, процентных ставок, то есть последствия можно увидеть. Компании покидают Россию. И они действительно впечатляющие эти санкции. И они являются частью подхода получить мир за счет силы,

– сказала президент Еврокомиссии.