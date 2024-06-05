МВФ озвучил условия, при которых Украина получит транш на 2,2 миллиарда долларов
На заседании Совета директоров Международного валютного фонда будет оценено, насколько Украина выполнила условия для программы расширенного финансирования. Условия включают финансовую инклюзию, что является одним из условий для одобрения получения очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов.
При каких условиях Украине дадут средства
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина успешно выполнила все требования к четвертому пересмотру программы. В частности, структурные маяки и количественные критерии эффективности, передает 24 Канал.
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По его словам, средства, которые будут поступать, будут использованы для финансирования бюджетных нужд, в то время, как Национальный банк сможет пополнить свои золотовалютные резервы, а бюджет получит необходимые ресурсы для покрытия бюджетного дефицита.Заметьте! Для получения следующего транша от МВФ важно выполнить требование по финансовой инклюзии, которая должна обеспечить доступ к финансовым услугам для всех украинцев независимо от их места жительства.
Это охватывает такие аспекты, как реинтеграция территорий и ветеранов, а также адаптация к новым реалиям, обусловленных миграционными процессами. НБУ планирует совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разработать соответствующие политические меры, чтобы повысить уровень финансовой инклюзии.
Другая помощь от партнеров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжает привлекать финансовую помощь от международных партнеров.
Среди последних решений, которые были приняты:
Одобрен проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Республикой Корея, что позволит получить заем до 2,1 миллиарда долларов от Фонда экономического развития и сотрудничества Кореи.
Распределены средства Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта ARІSE, что составляет 2,4 миллиарда гривен на поддержку украинских аграриев. Это включает кредитные гарантии для стимулирования кредитования малых и средних сельхозпроизводителей, а также гранты для небольших хозяйств.
Принято решение о привлечении займа от Банка развития Совета Европы на сумму 100 миллионов евро на реализацию проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество".