МВФ озвучил условия, при которых Украина получит транш на 2,2 миллиарда долларов

На заседании Совета директоров Международного валютного фонда будет оценено, насколько Украина выполнила условия для программы расширенного финансирования. Условия включают финансовую инклюзию, что является одним из условий для одобрения получения очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

При каких условиях Украине дадут средства

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина успешно выполнила все требования к четвертому пересмотру программы. В частности, структурные маяки и количественные критерии эффективности, передает 24 Канал.

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По его словам, средства, которые будут поступать, будут использованы для финансирования бюджетных нужд, в то время, как Национальный банк сможет пополнить свои золотовалютные резервы, а бюджет получит необходимые ресурсы для покрытия бюджетного дефицита.

Для получения следующего транша от МВФ важно выполнить требование по финансовой инклюзии, которая должна обеспечить доступ к финансовым услугам для всех украинцев независимо от их места жительства.

Это охватывает такие аспекты, как реинтеграция территорий и ветеранов, а также адаптация к новым реалиям, обусловленных миграционными процессами. НБУ планирует совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разработать соответствующие политические меры, чтобы повысить уровень финансовой инклюзии.

Другая помощь от партнеров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжает привлекать финансовую помощь от международных партнеров.

Среди последних решений, которые были приняты: