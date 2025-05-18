Может ли вдова рассчитывать на пенсию мужа

Пенсионерка или пенсионер могут получать пенсию своего мужа или жены только в случае их смерти. Это предусмотрено как форма государственной поддержки в связи с потерей кормильца.

Как переписать пенсию мужа на жену и наоборот

Если муж умер, то его жена-пенсионерка может перейти на пенсию в связи с потерей кормильца и получать вместо своей пенсии – выплаты покойного мужа, передает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Таким образом, муж или жена пенсионного возраста считаются нетрудоспособными членами семьи и могут получить пенсию в случае потери кормильца. Такой вид пенсии составляет половину пенсии по возрасту, которую получал умерший супруг или супруга.

Важно! Обязательным условием является совместное проживание на время смерти одного из супругов.

Чем подтвердить, что муж или жена были на иждивении

Чтобы подтвердить, что вы были на иждивении умершего мужа или жены, можно обратиться к местным властям за справкой. Если ее не выдают, следует обратиться в суд с заявлением и предоставить:

копии свидетельств о смерти и браке;

документы, которые доказывают, что вы получали помощь от умершего (справки о доходах, пенсию, письма, акты, квитанции и т.д.);

справку из местной власти о том, что вам отказали в выдаче документа из-за отсутствия информации о содержании.

После этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд вместе со всеми подтверждающими документами.