Плюс 1 200 гривен к пенсии: кому поднимут выплаты в июне
Повышение пенсий для работающих пенсионеров произойдет летом. Это произойдет сразу через три месяца – апрель, май и июнь. Следовательно, украинцы получат по 1 200 гривен.
Пересчет задним числом
Перерасчет пенсий для украинцев проведут задним числом. Об этом сообщила во время эфира телемарафона директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко.
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Согласно этому пенсионеры, которые должны были получить перерасчет еще в апреле, получат его в июне сразу за три месяца.
Это связано с изменением правил отчетности страхователей по уплате единого взноса обязательного пенсионного страхования с ежемесячного на ежеквартальное.
Кто может получить летом доплаты
- Пенсионеры, которые работают и имеют стаж не менее 35 лет, а их зарплата составляет не менее 7 тысяч гривен – их доплата будет составлять 1 200 гривен.
- Пенсионеры, которые продолжают работать и по состоянию на 1 марта, получили право на перерасчет, накопив 24 месяца стажа.
- Пенсионеры, у которых уже два года не было назначения пенсии или предварительного перерасчета.
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Накопительная пенсия: чего ждать украинцам
Андрей Павловский, эксперт по социальной политике, рассказал 24 Каналу, что во время накопительного механизма, который может быть внедрен в Украине уже в этом году, пенсионер будет накапливать самостоятельно из своей заработной платы надбавку к пенсии. Впрочем, это станет лишь дополнительными средствами к основным выплатам.Законопроект о накопительной системе предполагает, что все категории работников до достижения 55 лет будут участвовать в системе. Добровольно это только для ФЛП и самозанятых.
Дополнительным плюсом этой системы станет то, что в случае преждевременной смерти личности ее накопления будут переходить по наследству.