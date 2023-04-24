Плюс 1 200 гривен к пенсии: кому поднимут выплаты в июне

Повышение пенсий для работающих пенсионеров произойдет летом. Это произойдет сразу через три месяца – апрель, май и июнь. Следовательно, украинцы получат по 1 200 гривен.

Пересчет задним числом

Перерасчет пенсий для украинцев проведут задним числом. Об этом сообщила во время эфира телемарафона директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко.

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Согласно этому пенсионеры, которые должны были получить перерасчет еще в апреле, получат его в июне сразу за три месяца.

Елена Охрименко Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Это связано с изменением правил отчетности страхователей по уплате единого взноса обязательного пенсионного страхования с ежемесячного на ежеквартальное.

Кто может получить летом доплаты

Пенсионеры, которые работают и имеют стаж не менее 35 лет, а их зарплата составляет не менее 7 тысяч гривен – их доплата будет составлять 1 200 гривен.

Пенсионеры, которые продолжают работать и по состоянию на 1 марта, получили право на перерасчет, накопив 24 месяца стажа.

Пенсионеры, у которых уже два года не было назначения пенсии или предварительного перерасчета.

Размер выплат в целом будет индивидуален, ведь будет зависеть от величины заработной платы.

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Накопительная пенсия: чего ждать украинцам

Андрей Павловский, эксперт по социальной политике, рассказал 24 Каналу, что во время накопительного механизма, который может быть внедрен в Украине уже в этом году, пенсионер будет накапливать самостоятельно из своей заработной платы надбавку к пенсии. Впрочем, это станет лишь дополнительными средствами к основным выплатам.

Законопроект о накопительной системе предполагает, чтобудут участвовать в системе.

Дополнительным плюсом этой системы станет то, что в случае преждевременной смерти личности ее накопления будут переходить по наследству.