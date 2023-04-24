Пенсия за выслугу лет

Следовательно, если выслуга составляет 25 лет или больше, независимо от возраста, то пенсия будет в размере 65% от своего денежного довольствия. Если выслуга только 20 лет, то 50% от обеспечения плюс 3% за каждый последующий год.

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Однако если лицу исполнилось 45 лет, а выслуга составляет 25 лет страхового стажа (минимум поливная этих лет – военная служба), то пенсия будет составлять 50% от денежного довольствия плюс 1% за каждый дополнительный год свыше 25 лет стажа.

Важно, что минимальный размер пенсий за выслугу лет не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. То есть это 2093 гривен. В то же время, максимальный составляет 70% от денежного довольствия. Исключением являются только военные, участвовавшие в ликвидации Чернобыльской катастрофы – у них 100%.

К слову, участие в боевых действиях будет относиться к выслуге лет по льготной схеме. То есть один месяц службы исчисляется как три месяца выслуги. Тогда такие военные могут выйти на пенсию еще раньше.

Единовременные выплаты для военных

Военные могут получить кроме регулярных выплат еще и одноразовые. Размер ее зависит от выслуги лет. Это 50% от ежемесячного денежного довольствия за год выслуги.

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Единовременные выплаты могут получать и мобилизованные после увольнения. Получать они будут по 4% обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Обратите внимание, что кадровые военные или работники силовых структур больше получают льгот по пенсиям за выслугу лет. В то время как мобилизованные имеют меньше преимуществ.

К примеру, участники боевых действий могут выйти на пенсию в раннем возрасте: женщины – в 50 лет, а мужчины – в 55 лет.