Пенсія за вислугу років

Відтак якщо вислуга становить 25 років або більше, незалежно від віку, то пенсія буде у розмірі 65% від свого грошового забезпечення. Якщо вислуга тільки 20 років, то 50% від забезпечення, плюс 3% за кожен наступний рік.

Читайте також Ціни на найпопулярніші овочі ростимуть до літа: коли чекати здешевшання

Однак, якщо особі виповнилося 45 років, а вислуга становить 25 років страхового стажу (мінімум поливна цих років – військова служба), то пенсія становитиме 50% від грошового забезпечення плюс 1% за кожен додатковий рік понад 25 років стажу.

Важливо, що мінімальний розмір пенсій за вислугу років не може бути меншою прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Тобто це 2 093 гривень. Водночас максимальний становить 70% від грошового забезпечення. Винятком є тільки військові, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – у них 100%.

До слова, участь в бойових діях зараховуватиметься до вислуги років за пільговою схемою. Тобто один місяць служби рахується як три місяці вислуги. Тоді такі військові мають можливість вийти на пенсію ще раніше.

Одноразові виплати для військових

Військові можуть отримати крім регулярних виплат, ще й одноразові. Розмір її залежить від вислуги років. Це 50% від щомісячного грошового забезпечення за рік вислуги.

Актуально Дві пенсії чи жодної: що чекає на українців після масштабної реформи

Одноразові виплати можуть отримувати й мобілізовані після звільнення. Отримуватимуть вони по 4% забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% місячного грошового забезпечення.

Зверніть увагу, що кадрові військові або працівники силових структур більше отримують пільг щодо пенсій за вислугу років. У той час, як мобілізовані мають менше переваг.

До прикладу, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію у ранньому віці: жінки – у 50 років, а чоловіки – у 55 років.