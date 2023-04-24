Перерахунок заднім числом

Перерахунок пенсій для українців проведуть заднім числом. Про це повідомила під час ефіру телемарафону директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко.

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Відповідно до цього пенсіонери, які мали отримати перерахунок ще у квітні, отримають його у червні одразу за три місяці.

Олена Охріменко Директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Це пов'язано зі зміною правил звітності страхувальників щодо сплати єдиного внеску обов'язкового пенсійного страхування зі щомісячного на щоквартальне.

Хто може отримати влітку доплати

Пенсіонери, які працюють і мають стаж не менше 35 років, а їхня зарплата становить не менше 7 тисяч гривень – їхня доплата становитиме 1 200 гривень.

Важливо! Розмір виплат в цілому буде індивідуальним, адже залежатиме від величини заробітної плати.

Пенсіонери, які продовжують працювати й станом на 1 березня отримали право на перерахунок, накопичивши 24 місяці стажу.

Пенсіонери, у яких вже два роки не було призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

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Накопичувальна пенсія: чого чекати українцям

Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, розповів 24 Каналу, що під час накопичувального механізму, який можуть впровадити в Україні вже цього року, пенсіонер накопичуватиме самостійно зі своєї заробітної плати надбавку до пенсії. Втім це стане лише додатковими коштами до основних виплат.

Законопроєкт про накопичувальну систему передбачає, що усі категорії працівників до досягнення 55 років братимуть участь у системі. Добровільно це тільки для ФОПів та самозайнятих.

Додатковим плюсом цієї системи стане те, що у випадку передчасної смерті особи, її накопичення переходитимуть у спадок.