Надбавки для пенсионеров: кто может получить дополнительные выплаты

Правительство ввело дополнительные выплаты для пенсионеров, чтобы увеличить размер их пенсии. Некоторые надбавки назначаются автоматически, для получения других необходимо обратиться в ПФУ.

Какие надбавки имеют украинские пенсионеры

Размер дополнительных выплат определяется индивидуально. В зависимости от возраста, стажа, состояния здоровья пенсионера.

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Доплата по возрасту

Такая выплата назначается автоматически. Однако эта надбавка не предоставляется тем, у кого размер пенсии не больше 10 340 гривен.

300 гривен – от 70 до 75 лет;

456 гривен – от 75 до 80 лет;

570 гривен – старше 80 лет.

Прибавка предоставляется ежемесячно в основную сумму пенсии.

Доплата от ООН

Эта международная помощь предоставляется пенсионерам, относящимся к определенным категориям:

ВПЛ или жители прифронтовых территорий;

лица, не получавшие денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023;

граждане, имеющие пенсию менее 3 тысяч гривен.

Помощь от ООН рассчитывается индивидуально и равна разнице размера пенсии и 3 тысяч гривен. То есть, если пенсионер получает 2 500 гривен, его надбавка будет составлять 500 гривен.

Чтобы получить помощь, оставьте заявку через "єДопомогу".

Помощь нуждающимся лицам

Надбавка для граждан, получающих льготы в связи с определенными обстоятельствами. Сумма этой выплаты – 800 гривен. На эту надбавку вправе:

пенсионеры от 80 лет;

лица, нуждающиеся в специальном уходе;

граждане, проживающие в одиночестве и не имеющие трудоспособных близких родственников.

Эта выплата назначается индивидуально в ПФУ. Чтобы его получить, вам необходимо обратиться в ближайший Пенсионный фонд офлайн или онлайн.