Новые доплаты для пенсионеров: кто сможет получить денежную помощь

В Пенсионном фонде объявили о новых надбавках для пенсионеров. Украинцы смогут значительно увеличить размер своей пенсии за счет разных доплат, например, за возраст, стаж или других. Как увеличить сумму своих выплат, рассказываем дальше.

Новые надбавки для пенсионеров

Некоторые украинские пенсионеры смогут увеличить сумму выплат на 209 гривен. Как это работает рассказала эксперт – Лариса Дикая. Эта надбавка назначается пенсионерам, которые превысили количество минимально возможного страхового стажа и работали сверхурочно.

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Лариса Дикая Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2 093 гривны. Следовательно, максимальный размер доплаты – 20,93 гривны. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 гривны.

Лариса также отметила, что перерасчет пенсии для продолжающих работать пенсионеров происходит каждые два года. А увеличение других выплат, связанных именно с прожиточным минимумом, происходит автоматически, несмотря на любые другие обстоятельства.

Какие надбавки получают пенсионеры в Украине

Доплата, которую могут получать абсолютно все пенсионеры – возрастная. Она составляет:

300 гривен – от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

Эта надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достиг определенной возрастной отметки.

Также государство ввело специальную доплату 800 гривен, которая будет доступна следующим категориям пенсионеров:

лицам от 80 лет;

гражданам, проживающим самостоятельно;

людям, нуждающимся в специальном уходе.

Чтобы получить эту надбавку, необходимо обратиться в ПФУ, чтобы подтвердить указанные льготные обстоятельства.

Благодаря этим надбавкам украинский пенсионер сможет значительно увеличить сумму своих выплат. Несмотря на то, что после индексации в марте правительство заявило, что больше пересмотра пенсий в 2023 году не будет, их постепенное повышение все же происходит.