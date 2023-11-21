Как получить доплату к пенсии: новая надбавка от ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН создала специальные социальные программы для украинцев. В частности, надбавки к пенсии предоставят наиболее пострадавшим из-за войны войны.

Кто может получить помощь от ООН

Выплаты начисляются исключительно пенсионерам, которые живут в зоне активных боевых действий или на прифронтовой территории. Средства предоставляются в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Читайте также С января без выплат: какие ВПЛ больше не получат денег от государства

Какие еще условия для получения этих надбавок:

пенсионер имеет выплаты менее 3 тысяч гривен;

отсутствие международной финансовой помощи до настоящего времени.

Сумма надбавки рассчитывается индивидуально как разница между 3 тысячами и размером пенсии. Например, если пенсионер получает 2500 гривен, его надбавка – 500 гривен.

Какие еще надбавки для пенсионеров есть в Украине

Подавать заявление на получение доплаты не нужно. ПФУ автоматически определит, кому из пенсионеров нужна надбавка.

Возрастные доплаты к пенсии начисляются автоматически и зависят исключительно от возраста пенсионера. Какие эти надбавки сейчас:

граждане в возрасте от 70 до 74 лет включительно имеют 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также украинские пенсионеры могут получить надбавку из-за особых нужд. Размер этой доплаты сейчас – 837 гривен. Такую выплату могут оформить:

пенсионеры, нуждающиеся в спецуходе от социального работника;

лица без достаточного денежного обеспечения;

граждане, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой

Для оформления этой надбавки необходимо предоставить ПФУ документы, подтверждающие ваши особые потребности.