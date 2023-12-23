Некоторые украинцы не получили надбавки к пенсии: почему так произошло

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, по закону должны получать надбавки к пенсии. Однако даже несмотря на эту норму, доплата может оказаться незначительной, особенно у тех, кто получает минимальную пенсию.

Почему надбавки нет

Обычно возрастные надбавки к пенсиям получают люди, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Такие надбавки не назначаются тем, чья пенсия превышает 10 340,35 гривны.

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Но есть и обратные ситуации, когда пенсионер получает невысокую пенсию, а надбавки все равно не получает. Это происходит потому, что пенсия этого лица была меньше, чем минимальная пенсия, установленная в Украине. Поэтому государство фактически тратит собственные средства, чтобы увеличить пенсию до необходимого уровня.

Когда это лицо достигает пенсионного возраста, разницу между ее расчетной пенсией и фактически получаемой пенсией покрывают за счет дополнительных выплат, предоставляемых на возраст.

Скажем, у украинца есть расчетная пенсия, которая, учитывая его стаж и заработную плату, составляет 1 500 гривен. В 2023 году минимальная пенсия установлена на уровне 2093 гривен, то есть это лицо не может получать меньше, чем эта сумма. Поэтому государство добавляет к его расчетной пенсии дополнительные 593 гривны, чтобы "дотянуть" ее до минимального уровня.

Когда этот человек достигает 70-летнего возраста, ему назначают ежемесячную надбавку в размере 300 гривен. Однако эта надбавка не прилагается к фактически получаемой пенсии, а к расчетной пенсии, которая составляет 1500 гривен. Итак, всего она получает 1 800 гривен (1 500 + 300).

Какие надбавки по возрасту получают украинцы

! Государство одинаково добавляет в эту сумму 293 гривны, чтобы обеспечить то, что общая сумма пенсии будет равна минимальной пенсии. Таким образом, эти пенсионеры получают выплаты на уровне минимальной пенсии, но не больше.

Надбавки по возрасту назначаются автоматически со дня достижения пенсионером нужного возраста. Их размер таков: