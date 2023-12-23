Чому надбавки немає

Зазвичай вікові надбавки до пенсій отримують люди, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Такі надбавки не призначаються лише тим, чия пенсія перевищує 10 340,35 гривні.

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Але є і зворотні ситуації — коли пенсіонер отримує невисоку пенсію, а надбавки все одно не отримує. Це стається тому, що пенсія цієї особи була меншою, ніж мінімальна пенсія встановлена в Україні. Тому держава, фактично, витрачає власні кошти, щоб збільшити пенсію до необхідного рівня.

Коли ця особа досягає пенсійного віку, різницю між її розрахунковою пенсією і фактично отримуваною пенсією покривають коштом додаткових виплат, які надаються на вік.

Скажімо, українець має розрахункову пенсію, яка, враховуючи його стаж і заробітну плату, становить 1 500 гривень. У 2023 році мінімальна пенсія встановлена на рівні 2 093 гривень, тобто ця особа не може отримувати менше, ніж ця сума. Тому держава додає до її розрахункової пенсії додаткових 593 гривні, щоб "дотягнути" її до мінімального рівня.

Коли ця особа досягає 70-річного віку, їй призначають щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень. Проте ця надбавка не додається до фактично отримуваної пенсії, а до розрахункової пенсії, яка складає 1 500 гривень. Отже, загалом вона отримує 1 800 гривень (1 500 + 300).

Важливо! Держава однаково додає до цієї суми 293 гривні, щоб забезпечити те, що загальна сума пенсії буде дорівнювати мінімальній пенсії. Таким чином, ці пенсіонери отримують виплати на рівні мінімальної пенсії, але не більше.

Які надбавки за віком отримують українці

Надбавки за віком призначаються автоматично з дня досягнення пенсіонером потрібного віку. Їх розмір такий: