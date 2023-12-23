Почему надбавки нет
Обычно возрастные надбавки к пенсиям получают люди, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Такие надбавки не назначаются тем, чья пенсия превышает 10 340,35 гривны.
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Но есть и обратные ситуации, когда пенсионер получает невысокую пенсию, а надбавки все равно не получает. Это происходит потому, что пенсия этого лица была меньше, чем минимальная пенсия, установленная в Украине. Поэтому государство фактически тратит собственные средства, чтобы увеличить пенсию до необходимого уровня.
Когда это лицо достигает пенсионного возраста, разницу между ее расчетной пенсией и фактически получаемой пенсией покрывают за счет дополнительных выплат, предоставляемых на возраст.
Скажем, у украинца есть расчетная пенсия, которая, учитывая его стаж и заработную плату, составляет 1 500 гривен. В 2023 году минимальная пенсия установлена на уровне 2093 гривен, то есть это лицо не может получать меньше, чем эта сумма. Поэтому государство добавляет к его расчетной пенсии дополнительные 593 гривны, чтобы "дотянуть" ее до минимального уровня.
Когда этот человек достигает 70-летнего возраста, ему назначают ежемесячную надбавку в размере 300 гривен. Однако эта надбавка не прилагается к фактически получаемой пенсии, а к расчетной пенсии, которая составляет 1500 гривен. Итак, всего она получает 1 800 гривен (1 500 + 300).
Какие надбавки по возрасту получают украинцы
Надбавки по возрасту назначаются автоматически со дня достижения пенсионером нужного возраста. Их размер таков:
- лица от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.