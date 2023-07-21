Бывшим депутатам больше всего: кому повысили пенсию в июле

С 1 июля для украинцев, вышедших на пенсию по специальным законам, автоматически увеличили выплаты. Сумма прибавки оказалась солидной.

Кому повысили пенсию в июле

Для бывших работников следующих сфер проиндексировали выплаты на 19,7%:

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госслужащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

Выплаты повысили для 19419 пенсионеров. Средний размер доплаты составил 1021 гривну, а больше всего получили бывшие народные депутаты - 1450 гривен. Ситуация такова:

16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;

659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;

1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;

197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

Как украинцы могут увеличить свою пенсию

Журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, поэтому выплаты им индексируют по общим правилам.

Если украинцы после достижение пенсионного возраста продолжают работать, они могут получить прибавки к выплатам в размере 1% за каждый отработанный год. Напомним, что максимальный стаж для украинцев составляет:

для мужчин – 35 лет;

для женщин – 30 лет.

Увеличение выплат может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Очень важно, чтобы пенсия превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), тогда надбавку будут рассчитывать согласно ей.

Увеличение пенсии лицо получит только после увольнения с работы.