Бывшим депутатам больше всего: кому повысили пенсию в июле
Источник:ПФУ
С 1 июля для украинцев, вышедших на пенсию по специальным законам, автоматически увеличили выплаты. Сумма прибавки оказалась солидной.
Кому повысили пенсию в июле
Для бывших работников следующих сфер проиндексировали выплаты на 19,7%:
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- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые.
Выплаты повысили для 19419 пенсионеров. Средний размер доплаты составил 1021 гривну, а больше всего получили бывшие народные депутаты - 1450 гривен. Ситуация такова:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.
Как украинцы могут увеличить свою пенсию
Если украинцы после достижение пенсионного возраста продолжают работать, они могут получить прибавки к выплатам в размере 1% за каждый отработанный год. Напомним, что максимальный стаж для украинцев составляет:
- для мужчин – 35 лет;
- для женщин – 30 лет.
Увеличение пенсии лицо получит только после увольнения с работы.