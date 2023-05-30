За особые заслуги: в Украине политзаключенные СССР получат надбавки к пенсиям

Украинские власти приняли законопроект, предусматривающий доплаты к пенсиям политзаключенным во времена коммунистического режима СССР. Их размер составил 4 200 гривен.

В совете приняли закон, согласно которому политзаключенные времен коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной, передает 24 Канал.

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Пенсии для политзаключенных СССР

Во втором чтении за проект проголосовали 313 депутатов. Инициатором закона стал народный депутат Владимир Вятрович.

Следовательно, для политзаключенных надбавка к пенсии будет составлять 4 200 гривен с последующей индексацией.

Украине нужны герои, и она их чтит… Эти люди, без которых мы бы не имели сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, получат надбавку к пенсии в размере 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией,

– рассказал Вятрович в фейсбуке.

Важными изменениями также стали:

Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях.

Кроме того, пребывание на высоких государственных должностях больше не будет являться основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев,

– добавил бывший глава Института национальной памяти.

Прибавки в июне

В июне пенсионеры, которым исполнилось 70 и более лет, получат доплаты. Размер надбавки будет зависеть от того, на сколько старший человек:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Однако такие доплаты не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты более чем в 10 340 гривен.