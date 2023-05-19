Плюс 600 гривен к пенсии: на какие надбавки по возрасту можно рассчитывать

19 мая 2023, 12:58
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ПФУ

Пенсионерам по достижении определенного возраста предусмотрены определенные надбавки к выплатам. Их размер зависит от количества достигнутых лет.

На какие доплаты пенсионеры могут рассчитывать по возрасту

Украинцам по достижении 70-летнего возраста предусмотрены доплаты от государства. Это работает по принципу чем старше человек, тем больше денег.

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Размеры надбавок таковы:

  • от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет и старше – 570 гривен.

Сколько ПФУ потратило на пенсии и субсидии в мае

До 10 мая ПФУ профинансировал потребности многих украинцев. В частности, пенсии, субсидии, больничные и страховки.

  • 21,8 миллиарда гривен – на пенсии;
  • 2,3 миллиарда гривен – на субсидии и льготы;
  • 1476,4 миллионов гривен – на страховые выплаты (из них 469,6 миллионов гривен на больничные).
Автор: Тетяна Стельмах