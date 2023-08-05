Пустяк, но тоже деньги: кто из пенсионеров получит доплату в августе

Для некоторых категорий пенсионеров в августе состоится введение надбавок к выплатам. Однако это касается только неработающих лиц.

Кто получит надбавки в августе

В ПФУ рассказали, что уже в августе этого года некоторых пенсионеров ждут надбавки. Однако это касается только тех, кто не работает после выхода на пенсию.

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Лариса Дикая Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Граждане имеют право назначить пенсию, получать ее и продолжать работать даже на той же должности, кроме пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет.

У работающих пенсионеров пересмотр стажа и перерасчет происходит каждые два года.

Она подчеркнула, что пенсия по возрасту ежегодно увеличивается на 1%, при расчете стажа 30 лет у женщин и 35 у мужчин. В то же время лица, потерявшие трудоспособность получают не более 1% от прожиточного минимума для таких лиц (в этом году – 2 093 гривны).

Максимальный размер доплаты – 20,93 гривны. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 гривен.

– добавила Дика.

Кому доплатят в честь Дня Независимости

В случае изменения размера прожиточного минимума, доплаты также перечисляются.

К национальному празднику доплаты традиционно получат пострадавшие во Второй мировой войне, АТО и жертвы российско-украинской войны.

Ранее такие единовременные доплаты производились ко Дню Победы, но Кабмин внес изменения в закон №2983 и перенес доплаты на август.

Пока не известно в каком размере будут выплаты, но вероятно они не будут меньше чем в 2021 году, а именно: