Хто отримає надбавки у серпні
У ПФУ розповіли, що вже у серпні цього року на деяких пенсіонерів чекають надбавки. Проте це стосується лише тих, хто не працює після виходу на пенсію.
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Громадяни мають право призначити пенсію, отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років.
Вона наголосила, що пенсія за віком щороку збільшується на 1%, при розрахунку стажу 30 років у жінок та 35 у чоловіків. Натомість особи, які втратили працездатність отримують не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму для таких осіб (цього року – 2 093 гривні).
Максимальний розмір доплати — 20,93 гривні. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 гривень
— додала Дика.
Кому доплатять на честь Дня Незалежності
До національного свята доплати традиційно отримають постраждалі у Другій світовій війні, АТО та жертви теперішньої російсько-української війни.
Поки не відомо у якому розмірі будуть виплати, але ймовірно вони не будуть меншими ніж у 2021 році, а саме:
- 4 421 гривню – отримали особи, що мають особливі заслуги перед державою;
- 4 421 гривню – мали інваліди І групи;
- 3 906 гривень – ІІ група;
- 3 391 гривню – ІІІ група;
- 1 491 гривню – для учасників бойових дій та постраждалих у Революції Гідності;
- 996 гривень – сім'ям загиблих.
- 612 гривень – учасникам війни.