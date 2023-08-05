Хто отримає надбавки у серпні

У ПФУ розповіли, що вже у серпні цього року на деяких пенсіонерів чекають надбавки. Проте це стосується лише тих, хто не працює після виходу на пенсію.

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Нагадаємо! У працюючих пенсіонерів перегляд стажу та перерахунок відбувається кожні два роки.

Лариса Дика Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду Громадяни мають право призначити пенсію, отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років.

Вона наголосила, що пенсія за віком щороку збільшується на 1%, при розрахунку стажу 30 років у жінок та 35 у чоловіків. Натомість особи, які втратили працездатність отримують не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму для таких осіб (цього року – 2 093 гривні).

Максимальний розмір доплати — 20,93 гривні. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 гривень

— додала Дика.

Зверніть увагу! У випадку зміни розміру прожиткового мінімум, доплати також перераховуються.

Кому доплатять на честь Дня Незалежності

До національного свята доплати традиційно отримають постраждалі у Другій світовій війні, АТО та жертви теперішньої російсько-української війни.

Нагадаємо! Раніше такі одноразові доплати здійснювалися до Дня Перемоги, але Кабмін вніс зміни до закону №2983 і переніс доплати на серпень.

Поки не відомо у якому розмірі будуть виплати, але ймовірно вони не будуть меншими ніж у 2021 році, а саме: