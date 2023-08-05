Кто получит надбавки в августе
В ПФУ рассказали, что уже в августе этого года некоторых пенсионеров ждут надбавки. Однако это касается только тех, кто не работает после выхода на пенсию.
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Граждане имеют право назначить пенсию, получать ее и продолжать работать даже на той же должности, кроме пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет.
Она подчеркнула, что пенсия по возрасту ежегодно увеличивается на 1%, при расчете стажа 30 лет у женщин и 35 у мужчин. В то же время лица, потерявшие трудоспособность получают не более 1% от прожиточного минимума для таких лиц (в этом году – 2 093 гривны).
Максимальный размер доплаты – 20,93 гривны. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 гривен.
– добавила Дика.
Кому доплатят в честь Дня Независимости
К национальному празднику доплаты традиционно получат пострадавшие во Второй мировой войне, АТО и жертвы российско-украинской войны.
Пока не известно в каком размере будут выплаты, но вероятно они не будут меньше чем в 2021 году, а именно:
- 4421 гривну – получили лица, имеющие особые заслуги перед государством;
- 4 421 гривну – имели инвалиды I группы;
- 3 906 гривен – ІІ группа;
- 3 391 гривну – ІІІ группа;
- 1 491 гривна – для участников боевых действий и пострадавших в Революции Достоинства;
- 996 гривен – семьям погибших.
- 612 гривен – участникам войны.