Плюс 4200 гривен ежемесячно: пенсионеры с особыми заслугами получат надбавки

Некоторые пенсионеры, имеющие особые заслуги перед Украиной, смогут получать ежемесячную прибавку к выплатам. Ее размер составит 4200 гривен.

Кто получит надбавки

Согласно принятому еще в мае законопроекту №8032 на ежемесячные надбавки суммой 4 200 гривен могут рассчитывать следующие лица:

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диссиденты;

имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Владимир Вятрович Нардеп, инициатор законопроекта Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев.

Какой размер пенсий в Украине сейчас

29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2001 до 3000 гривен.

23,2% – от 5001 до 10000 гривен.

21,3% – от 3001 до 4000 гривен.

15% – от 4001 до 5000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен.

! Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяли упоминания о советских наградах и званиях. Также пребывание на высоких государственных должностях больше не является основанием назначения пенсии за особые заслуги.