Кто получит надбавки

Согласно принятому еще в мае законопроекту №8032 на ежемесячные надбавки суммой 4 200 гривен могут рассчитывать следующие лица:

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диссиденты;

имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Владимир Вятрович Нардеп, инициатор законопроекта Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев.

Обратите внимание ! Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяли упоминания о советских наградах и званиях. Также пребывание на высоких государственных должностях больше не является основанием назначения пенсии за особые заслуги.

Какой размер пенсий в Украине сейчас