Кто получит надбавки
Согласно принятому еще в мае законопроекту №8032 на ежемесячные надбавки суммой 4 200 гривен могут рассчитывать следующие лица:
Читайте также Недостаточное количество стажа: кто не сможет выйти на пенсию в 2024 году
- диссиденты;
- имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.
Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев.
Какой размер пенсий в Украине сейчас
- 29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2001 до 3000 гривен.
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен.
- 15% – от 4001 до 5000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.