Хто отримає надбавки

Згідно до прийнятого ще у травні законопроєкту №8032 на щомісячні надбавки сумою 4 200 гривень можуть розраховувати наступні особи:

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дисиденти;

мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

Володимир В’ятрович Нардеп, ініціатор законопроєкту Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.

Зверніть увагу! Із закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучили згадки про радянські нагороди й звання. Також перебування на високих державних посадах більше не є підставою для призначення пенсії за особливі заслуги.

Який розмір пенсій в Україні зараз