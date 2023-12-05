Хто отримає надбавки

Згідно до прийнятого ще у травні законопроєкту №8032 на щомісячні надбавки сумою 4 200 гривень можуть розраховувати наступні особи:

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  • дисиденти;
  • мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

Володимир В’ятрович

Нардеп, ініціатор законопроєкту

Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.

Який розмір пенсій в Україні зараз

  • 29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень.
  • 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
  • 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
  • 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
  • 10,4% – більш як 10 000 гривень.