"Нафтогаз" в 2024 году существенно увеличил прибыль от добычи
- "Нафтогаз" в 2024 году увеличил чистую консолидированную прибыль до почти 38 миллиардов гривен, что на 64% больше, чем в 2023 году.
- Валовая прибыль выросла до 89,1 миллиарда гривен, а операционная прибыль до 51,1 миллиарда гривен, в частности, благодаря росту добычи газа АО "Укргаздобыча" до 13,9 миллиарда кубов.
Несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры и сложные условия работы в условиях войны, "Нафтогаз" увеличил объемы добычи природного газа. Это обусловило значительный рост прибыли.
Какую прибыль имеет "Нафтогаз"
В итоге чистая консолидированная прибыль компании за 2024 год составила почти 38 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Это на 15 миллиардов или 64% больше, чем в 2023 году. Финансовые результаты подтверждены международной аудиторской компанией KPMG, а полная отчетность обнародована на официальном сайте компании.
Кроме того, валовую прибыль "Нафтогаза" выросла до 89,1 миллиарда гривен, тогда как в 2023 году эта сумма составляла 48,5 миллиарда. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Также операционная прибыль (прибыль от основной деятельности без учета налогов и других расходов) составил 51,1 миллиарда гривен, что на 13,3 миллиарда или 32% больше, чем в 2023 году.
Все ключевые бизнес-направления Группы продемонстрировали рост. Это требует больших усилий в мирное время, а во время войны – это работа на грани невозможного. Спасибо каждому работнику Группы Нафтогаз за этот результат. Спасибо правительству за поддержку,
– заявил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.
Какие доходы по разным направлениям
Материнская компания НАК "Нафтогаз Украины" завершила год с прибылью 23,9 миллиарда гривен после убытков в 2023.
Наибольший вклад сделало АО "Укргаздобыча" – прибыль выросла вдвое до 20,9 миллиарда гривен, а добыча газа – до 13,9 миллиарда кубов (+83 новые скважины).
Другие направления:
Нефть: "Укртранснафта" – 3,7 миллиарда гривен прибыли, "Укрнафта" – 16,4 миллиарда гривен.
Поставки газа: компании вышли из минуса, общая прибыль сегмента – 2,3 миллиарда гривен.
Распределение: объемы выросли до 12,3 миллиарда кубов, расчеты – до 97%.
Хранение: "Укртрансгаз" – 277 миллионов гривен прибыли несмотря на обстрелы.
Энергия: продажа электроэнергии выросла на 24%, тепловой – на 4%, реализуются проекты генерации на 177 мегаватт.
Налоги: в бюджет уплачено 104,3 миллиарда гривен – это 7% всех поступлений.