Денег недостаточно: в Минфине объяснили причины "исторического" повышения налогов

В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов. Такое решение необходимо для обеспечения надлежащего финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Для чего нужно повышение налогов

Все налоги, поступающие в госбюджет Украины, идут на сектор безопасности и обороны, но даже этого недостаточно. Поэтому важно принять налоговые изменения во втором чтении, сообщает Минфин.

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Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны. Однако даже их не хватает, поэтому остаток покрывается из других источников, в том числе неналоговых доходов и внутренних заимствований,

– говорится в сообщении.

Министерство объясняет, что несмотря на увеличение расходов, налоги не менялись с начала полномасштабной войны, а в 2022 году даже были введены налоговые льготы. Поэтому в 2023 году налоговые поступления в бюджет составили 32,4% от ВВП, что все еще ниже уровней 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%).

Расходы на оборону и безопасность / Инфографика – Минфин

Таким образом, растущие потребности в безопасности и обороне, на которые идут все внутренние ресурсы, требуют принятия необходимых мер.