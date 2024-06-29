Как сохранить свою пенсию: основные причины прекращения выплат и как их избежать
Украинцы могут потерять пенсионные выплаты в различных случаях. Однако, важным является и понимание законодательно-правового аспекта.
Почему выплаты могут прекратить
Как сообщается, выплаты можно потерять в случае, если лицо не сообщило ПФУ об изменении определенных обстоятельств. То есть, чтобы сохранить право на выплаты, нужно вовремя сообщать ПФУ об изменении персональных данных.
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На все про все у пенсионеров есть 10 дней, согласно обстоятельствам, которые предусмотрены законодательством. В частности, речь идет о таких случаях, когда пенсионеры:
- получили ID-карту вместо паспорта старого образца;
- получили новый паспорт в случае потери старого;
- изменили фамилию, имя, отчество;
- получили новый идентификационный код;
- изменили место постоянной регистрации;
- трудоустроились или уволились с работы.
Кто останется без пенсии в июле
Как стало известно, в случае не прохождения идентификации уже в июле некоторые украинцы потеряют право на получение пенсий А именно это касается ВПО, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года.
Однако, пенсионеры, которым приостановят выплату, смогут восстановить ее. Однако, уже после прохождения процедуры идентификации. Как сообщают в ПФУ, сейчас это можно сделать в один из следующих вариантов:
- лично в отделении Пенсионного фонда;
- лично в отделении Ощадбанка;
- через видеоконференцию, для этого нужно подать соответствующее заявление;
- на веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через "Дія. Подпись";
- в дипломатических учреждениях Украины за рубежом, передать документы о прохождении идентификации ПФУ нужно по почте или через вебпортал.